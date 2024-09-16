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Плененные в Курской области десантники ВСУ попросили Киев скорее забрать их

Плененные в Курской области десантники ВСУ попросили Киев скорее забрать их

Десантники Вооруженных сил Украины, плененные в Курской области, попросили Киев забрать их как можно скорее и рассказали, что командование ВСУ намеренно не эвакуирует с поля боя собственных погибших и раненых.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Направсно берем в плен ВСУшников в Курской области, только уничтожение повальное для тех кто перешёл Российскую границу. Пленных и так хватает на ЛБС на Украине. РВСН
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15 час.

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