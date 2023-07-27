В Астрахани осудят двух бывших заместителей министров здравоохранения

Уголовное дело в отношении бывших первого заместителя и заместителя министра здравоохранения области, по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями завели в Астрахани, об этом 26 июля сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Уголовное дело в отношении бывших первого заместителя и заместителя министра здравоохранения области, по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями завели в Астрахани, об этом 26 июля сообщает следственное управление СК РФ по региону.
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