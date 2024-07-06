Премьер Словакии впервые вышел в свет после покушения и заговорил про поездку в РФ

Премьер Словакии Фицо выступил на публике впервые после покушения Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в первый раз после того, как на него совершили покушение, появился в общественном пространстве, передаёт издание Dennik Posto.
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