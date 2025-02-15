Куда поехать в отпуск в 2025 году: 3 лучших направления для каждого знака зодиака

Гороскоп астролога и астропсихолога Юлии Гюлеч. Республика Крым Petrov Sergey/globallookpress.ru Рассказываем, куда лучше всего в 2025 году отправиться представителям небесного зоопарка, чтобы провести время с удовольствием и пользой.