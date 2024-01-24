В Петербурге суд признал недействительной передачу «Балтики» структуре Carlsberg в СНГ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес решение, касающееся передачи исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду “Балтика”, структуре Carlsberg в СНГ.
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