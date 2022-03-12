Льюис Хэмилтон: «Мерседес» не быстрейший и не претендует на победы в данный момент»

Льюис Хэмилтон не согласен, что «Мерседес» – фаворит в борьбе за поул в Бахрейне. «Нет. Думаю, в данный момент все видят, что мы не быстрейшие.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх