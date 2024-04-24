Экосистема реки Прут будет возрождена

Генеральный секретарь Министерства окружающей среды Петр Татару принял участие в заседании наблюдательного комитета проекта «Сохранение и устойчивое управление водно-болотными угодьями с акцентом на территории высокой природной ценности в бассейне реки Прут».
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