Анастасия Волочкова призналась, что влюбилась в мужчину беспамятства

Балерина Анастасия Волочкова объявила о новой любви, которая вновь наполнила её жизнь счастьем. Балерина поделилась с журналистами своими чувствами к загадочному мужчине, которого она не раскрывает от поклонников.
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