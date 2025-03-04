Коктебельский десант: невозможное - возможно!

В атаке морская пехота Черноморского флота План Керченско-Феодосийской операции предусматривал, в том числе: «системой мелких десантов не допустить движения противника по дороге вдоль побережья Чёрного моря на участке Алушта, Феодосия и гора Опук».
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