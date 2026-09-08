«Ливерпуль» впервые за 17 лет сменит титульного спонсора

Футбольный клуб «Ливерпуль» официально объявил о смене титульного спонсора, впервые за 17 лет. Начиная с сезона-2027/28, логотип турецкой авиакомпании Turkish Airlines появится на футболках мужской, женской команд и академии клуба вместо британского банка Standard Chartered.