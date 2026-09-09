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Царьград

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В Хасавюрте мужчина застрелил жену и дочь из-за "позорной" работы. Бастрыкин запросил доклад

В Хасавюрте мужчина застрелил жену и дочь из-за "позорной" работы. Бастрыкин запросил доклад

Глава СКР Бастрыкин взял под контроль дело об убийстве матери и дочери в Дагестане.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства двух женщин в дагестанском Хасавюрте.

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