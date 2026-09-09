В Хасавюрте мужчина застрелил жену и дочь из-за "позорной" работы. Бастрыкин запросил доклад

Глава СКР Бастрыкин взял под контроль дело об убийстве матери и дочери в Дагестане.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства двух женщин в дагестанском Хасавюрте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Говоря о предател...
- Г Ветлужских призва...
- Юрист объяснил, к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым