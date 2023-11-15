Два человека погибли и шестеро ранены в ДТП с автобусом в Свердловской области

На Серовском тракте во время снегопада столкнулись грузовик и автобус. Пострадавших эвакуируют в Верхнюю ПышмуСмертельная авария произошла утром 15 ноября на 318 километре трассы "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов", в Верхнепышминском районе.