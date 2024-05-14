Вучич встретился с Зеленской

Глава Сербии Александр Вучич заявил, что Сербии нужно сотрудничать с Украиной, в связи с этим он принимает главу МИД этой страны и супругу главы Украины, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
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