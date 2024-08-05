Симоньян прокомментировала обмен заключенными с Западом

В Россию вернулись люди, для которых верность присяге не пустой звук. Такое мнение выразила главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», доступном на платформе «Смотрим».