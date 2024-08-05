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Симоньян прокомментировала обмен заключенными с Западом

Симоньян прокомментировала обмен заключенными с Западом

В Россию вернулись люди, для которых верность присяге не пустой звук. Такое мнение выразила главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», доступном на платформе «Смотрим».

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