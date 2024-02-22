Русский МИД вынес приговор Абхазии: Эквадорские бананы заразили мандарины

Питер Столыбин

Ну уж если наше руководство по сути не отвечает должным образом за все гадости, которые огромным потоком вываливаются на нас ( подрыв Крымского моста, взрыв Сев. потока, атака на Кремль!!! дронами, беспрестанные бомбёжки городов РФ, откровенное враньё и обман на высшем уровне, тем более прямое оскорбление нашего президента и т.д.), то что такое "милое" изнасилование нашей девушки и щадящее наказание виновника. Одним словом, я сильно сильно возмущён всем этим. Как же за Державу обидно-то!!!