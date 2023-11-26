Объяснено, как получить три зарплаты к концу года

В конце года россияне могут получить помимо основной зарплаты так называемые 13-ю и 14-ю зарплаты в размере оклада, однако стоит помнить, что их выплата является не обязанностью, а правом работодателя, рассказала ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская в беседе с «Праймом».