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Илона Маска просили включить Starlink в районе Крыма, но он побоялся устроить «маленький Перл-Харбор»

Илона Маска просили включить Starlink в районе Крыма, но он побоялся устроить «маленький Перл-Харбор»

Американский миллиардер Илон Маск подтвердил, что его просили включить Starlink в районе Крыма и опроверг ранее появившиеся сведения о том, что по его указу работа сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма в прошлом году была ограничена.

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