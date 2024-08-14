Более 47.000 человек погибли в Европе из-за жары в прошлом году

В 2023 году в Европе от аномальной жары погибло более 47 тысяч человек. Наиболее пострадали страны южной части континента, сообщает Барселонский институт глобального здоровья (ISGlobal) в своём докладе, на документ обратило внимание агентство Reuters.
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