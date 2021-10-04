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Становится понятно, зачем Путин поднимает зарплаты силовикам и увеличивает военные расходы

Становится понятно, зачем Путин поднимает зарплаты силовикам и увеличивает военные расходы

автор - Шёпот Кремля На днях стало известно, что правительство увеличило зарплаты силовикам и военным на 3,7%.

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Nikolay Stepanov
Изложенное совпадает и с моими размышлениями. Момент и вправду и ответственный, и исторический. Надо выстоять!
Александр Лисовский
Всё он делает правильно . Силовикам за последние годы добавил 18 % от ВВП ( это только что мы знаем ) ЖКХ опустил на 9.3 %. Ну что делать , только росгвардии уже почти пол миллиона , а буратины и луковицей обойдутся . В любом случае холуйские СМИ подсуетятся и все хором будем за венценосного и за одно едро - визжать УРЯ . Правители на Востоке всегда так поступали . Войско священно , а народ - холопы и быдло. Ну а Европа тогда загниёт , когда беженцы со всего мира побегут к нам , а не во Францию или Германию . А вообще то конечно , они деградируют уже более 5 тысяч лет.
feniks1903 Неплохая
Боится собственного народа.
Людмила Анисина
пустозвоны и неприятели пусть тешат себя любыми домыслами о Путине,но он явно делает то,что пугает врагов и неприятелей и идёт на пользу страны.Здоровья ему и поддержки нашей)))
Василий Иванович
ты не народ, гавно, тебя никто не боится
testorr
Чапай, а ты не охуе. часом? Может тебе в рот член Обамы воткнули и ты так ворчишь????
Георгий Филимонов
Олег Самойлов
вазьга! А ты к народу КАКОЕ отношение имеешь?
ГусЕна
Тебя чтоль, Забулдыгу
Василий Иванович
ты кто, гавно!
Александр Лисовский
А чего ему боятся сидя в бункере и с 2 миллионами силовиков в стране , да ещё с кучей стариков - придурков , которые даже на смертном одре будут визжать путиннашевсё.
Александр Лисовский
Да он старый больной маразматик . Что ему в голову ( вернее что от неё осталось ) вбили , то он и лепечет. Жалеть таких надо .
avershin1947mailru Авершин
Если что, военные будут на рубеже, Сейчас не Ельцинские времена и военные слава богу не нищие.
Николай Кондратюк
Всё, что работает в России на 70% принадлежит америкосам и англичанам. Они действительно хотят напасть на уже оккупированную ими страну?
Виктор Борисов
Вы абсолютно правы!!!
Василий Иванович
80% экономики в руках государства
Nata
Аппетит приходит во время еды! Зачем отдавать 30%, когда можно отобрать все!
Олег Самойлов
мыколга! Ты ебанатик по рождению иль по образованию?
Александр Лисовский
Ну да , корми потом нищету !
avershin1947mailru Авершин
Да!
Vasily Golov
Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей. В 2021 году государственный долг продолжил расти — до ориентировочно 22,104 трлн рублей — и будет увеличиваться и дальше — до 25,925 трлн в 2022 году и 28,765 трлн рублей и 31,939 трлн рублей в 2023–2024 годах соответственно. В среднем 72,1 рубля за доллар в 2022 году, 72,7 рубля — в 2023 году и 73,6 рубля — в 2024 году.В 2022 году нефтегазовые доходы составят 9,542 трлн рублей, ненефтегазовые — 15,479 трлн рублей. То есть в общем объеме доходов нефтегазовые поступления займут 38,1%. Национальная оборона с расходами 3,51 трлн рублей в 2022 году. 2021год.Расходы — 21,5 трлн рублей, "Социальная политика" в следующем году планируется потратить больше всего — примерно 5,6 трлн рублей.Национальная оборона: 3,1 трлн рублей. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность оказались на четвертом месте — 2,4 трлн рублей.
Олег Самойлов
Я так понЕмаю, что Vasily Golov у нас главный финансист в стране?
Людмила Анисина
для ЕДИНСТВЕННОГО настоящего союзника страны не нужно жалеть финансы,чтобы потом кормить кого угодно.только не народ.И не я это сказала))))
Виктор Василенко
значит народу можно подыхать ?!
Людмила Анисина
подыхать народ будет,когда чужая армия,как это было в ВОВ ,станет хозяйничать на его земле.Или вам история мало примеров преподносила.Учите матчасть)))
Виктор Борисов
Стесняюсь спросить...а с кем воевать то собрались любезная кто это на нас напасть хочет?Наглая огромная вооруженная до зубов Украина? Или проклятые америкосы которым принадлежит 70% всего -нефти газа аллюминия и всего остального?Или вы не в курсе?
Василий Иванович
Пухнешь с голоду, или третью машину не можешь купить
Василий Иванович
дебил, только создание гипероружия и ядерных лодок Посейдон создало у пиндосов неуверенность в выживании после начала ядерной войны
testorr
Вы уж между собой определитесь))))))))) сколько процентов кому принадлежит)
ГусЕна
Тебе-можно
Людмила Анисина
К вашему огорчению.именно потому.что тратим на свою армию деньги)),никто и не рискует,правда сшы могут попробовать организовать какую-нибудь войнушку.но чужими рукакми,чтобы в сторонке переждать,когда пироги раздавать и делить будут примкнут и скажут.что они террористов например сирийских победили))),была у них такая сказка))), да , привычка у них такая вредная есть)).Не стесняйтесь,спрашивайте))
Александр Лисовский
Ну за чем подыхать . Там уже просчитали , что нашим сайтовским придуркам и луковицы хватит . Они всегда будут ЗА . А те кто поумнее сами себя , пусть скромно, но прокормят.
Виктор Борисов
Ааааа понял сирийских террористов мы оказывается победилии?
Людмила Анисина
С понятием видимо проблемы(,а понимать учат ещё в первом классе)) Удачи)))
Светлана Иванова
Кто не хочет кормить свою армию-будет кормить чужую
Аркадий Шацкий
Для России так и обстоит, но к чему готовится Назарбаев, зарплату силовикам подняли на 60%, хоть и так была самая высокая по Казахстану.
Анна Эржибова
Не ради безопасности гр.рф. :)
Иван
Поднимает на 3,?%- это шутка?
Геннадий Исаков
Что за бред? - "Потому что наш президент загнал "западных партнеров" в угол". Никого Путин в угол не загонял и при желании загнать не сможет. Они сами себя, преследуя личные эгоистичные цели, загоняют в угол. У капиталистов друзей не бывает, есть только личные интересы.
testorr
Яблоко на голову тебе точно никогда не упадет, Исак)))
Геннадий Исаков
глупенький тестор, Путин специально смонтировал южный газопровод, потом северный, навязывает европейцам "купите наш газ", чтоб выжить на продаже газа. Россия без продажи газа сильно просядет. А европейцы выкаблучиваются, капризничают. Пускай, дескать, помёрзнем, только чтоб Путин лишился денег. Без долларов и без западных поставок остановятся предприятия и опустеют магазины, а цены вообще улетят. Удержится тогда Путин со своей экономикой? Так кто кого в угол загоняет?
Олег Самойлов
генга! Тебя б нам президентом!
Василий Иванович
не объясняй дебилу из другой страны, бестолку
Александр Лисовский
Да не трогает нас ни ЕС ни США . Захотели бы смяли в комок . У нас на 70 % вся гражданская авиация западная . Лиши её ЗИП и хана . Тоже самое и с нефтяным и газовым оборудованием . Да все 2/3 производства ( а может и больше ) от них зависит . Не помню , что бы видел наш компьютер , мобильник , да и вообще какую - нибудь бытовую технику. Особенно плохое положение в микроэлектронике : из 22 полупроводниковых комплексов в Зеленограде с более чем 100 000 работников остался один !!! " Ангстрем - Т " с 1 200 работающими ( это ещё два года назад , теперь данные "засекречены " ) и тот уже давно банкрот и третий год судиться с банками . Микросхемы получаем от своих мелких фирм , Китая , Белоруссии и даже стран НАТО . Так то чем мы всех пугаем, могло бы и не летать и плавать. Правда они это прекрасно знают , а нам наше холуйское СМИ вбивает в непутёвые головы сплошную чушь. Тут один из местных придурков написал , что у государства 80 % собственности РФ . Ну разве после этого можно нормально относиться ко всему этому бреду , а ведь таких буратин здесь тьма .
Гаражный кооператив ЛАДА
Не хочу гадать, считать реальную инфляцию, но цены скаканули весело в верх. Регулировать цены, контролировать их прЯвительство не хочет и при таком законодательстве не может. Когда - то один человек сказал:" Не надо бояться человека с ружьём!", но это когда всё в ажуре, а у нас в государстве ажура нет.
Олег Самойлов
милок из гаража! Тебе про регулирование цен при совке напоминать надо иль сам сообразишь, что регулирование цен приводит к дефициту всего и вся?
Борис
С военными согласен но только с теми кто служит в реальной армии и действующей а те которые дармоеды сидят в штабах с генеральшами или мусорами дармоедами которые вообще кроме как собирать деньги ни хрена ни делают и вообще все остальные дерьмо и дармоеды...
Борис Николаевич
"...зарплаты силовикам и военным на 3,7%..." Ну ооочень большая прибавка к окладам военных, ну ооччень! Чего херню то писать?! На сколько инфляция поднялась в этом году? Процентов на 10 не менее, так что эта прибавка даже менее 4% не покрывает и трети инфляции! По сути это не прибавка к окладам, а ЧАСТИЧНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ! Другое дело, что необходимо всем поднимать зарплаты и индексировать их!
ГусЕна
А в Саратове чиновники с губером от КПЗЮ поднчли себе зп на 70%. Учись, Володя.
владимир крылов
Прибавил к пенсии 1000 рублей. Молодёц. Он никогда не был кадровым военным,никогда не мотался по гарнизонам и не бывал в горячих точках,никогда не отлучался от семьи на год и более,никогда не был курсантом,впрочем,как и рядовой генерал Шойгу. Одно дело пить пиво в Дрездене и ходить в штатском,а другое дело служить в Заветах Ильича или на Новой Земле.
Олег Самойлов
Ой, вова! Интересно, а ты ГДЕ бывал?
Ritchie Blackmore
дуняша самойлова, гиена вонючая, заткнись!
Ritchie Blackmore
Последствия разрушения мозга в следствии пагубного пристрастия к алкоголю наглядно можно увидеть на примере опустившейся "гусёны" Ей об этом говорили ещё года 3 тому назад, когда она только начинала хлебать. Не послушала. С тех пор прямо на глазах превращается в тупое животное. Да- постоянно пьющая бабища ( не девушка и не женщина, а именно бабища! ) зрелище отвратительное.

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