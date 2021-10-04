Становится понятно, зачем Путин поднимает зарплаты силовикам и увеличивает военные расходы

Любопытно, однакоПолитикаСтановится понятно, зачем Путин поднимает зарплаты силовикам и увеличивает военные расходы автор - Шёпот Кремля На днях стало известно, что правительство увеличило зарплаты силовикам и военным на 3,7%.Вернуться к статье5313НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolay StepanovИзложенное совпадает и с моими размышлениями. Момент и вправду и ответственный, и исторический. Надо выстоять!Александр ЛисовскийВсё он делает правильно . Силовикам за последние годы добавил 18 % от ВВП ( это только что мы знаем ) ЖКХ опустил на 9.3 %. Ну что делать , только росгвардии уже почти пол миллиона , а буратины и луковицей обойдутся . В любом случае холуйские СМИ подсуетятся и все хором будем за венценосного и за одно едро - визжать УРЯ . Правители на Востоке всегда так поступали . Войско священно , а народ - холопы и быдло. Ну а Европа тогда загниёт , когда беженцы со всего мира побегут к нам , а не во Францию или Германию . А вообще то конечно , они деградируют уже более 5 тысяч лет.feniks1903 НеплохаяБоится собственного народа.Людмила Анисинапустозвоны и неприятели пусть тешат себя любыми домыслами о Путине,но он явно делает то,что пугает врагов и неприятелей и идёт на пользу страны.Здоровья ему и поддержки нашей)))Василий Ивановичты не народ, гавно, тебя никто не боитсяTtestorrЧапай, а ты не охуе. часом? Может тебе в рот член Обамы воткнули и ты так ворчишь????Георгий ФилимоновОлег Самойловвазьга! А ты к народу КАКОЕ отношение имеешь?ГусЕнаТебя чтоль, ЗабулдыгуВасилий Ивановичты кто, гавно!Александр ЛисовскийА чего ему боятся сидя в бункере и с 2 миллионами силовиков в стране , да ещё с кучей стариков - придурков , которые даже на смертном одре будут визжать путиннашевсё.Александр ЛисовскийДа он старый больной маразматик . Что ему в голову ( вернее что от неё осталось ) вбили , то он и лепечет. Жалеть таких надо .avershin1947mailru АвершинЕсли что, военные будут на рубеже, Сейчас не Ельцинские времена и военные слава богу не нищие.Николай КондратюкВсё, что работает в России на 70% принадлежит америкосам и англичанам. Они действительно хотят напасть на уже оккупированную ими страну?Виктор БорисовВы абсолютно правы!!!Василий Иванович80% экономики в руках государстваNNataАппетит приходит во время еды! Зачем отдавать 30%, когда можно отобрать все!Олег Самойловмыколга! Ты ебанатик по рождению иль по образованию?Александр ЛисовскийНу да , корми потом нищету !avershin1947mailru АвершинДа!VGVasily GolovРасходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей. В 2021 году государственный долг продолжил расти — до ориентировочно 22,104 трлн рублей — и будет увеличиваться и дальше — до 25,925 трлн в 2022 году и 28,765 трлн рублей и 31,939 трлн рублей в 2023–2024 годах соответственно. В среднем 72,1 рубля за доллар в 2022 году, 72,7 рубля — в 2023 году и 73,6 рубля — в 2024 году.В 2022 году нефтегазовые доходы составят 9,542 трлн рублей, ненефтегазовые — 15,479 трлн рублей. То есть в общем объеме доходов нефтегазовые поступления займут 38,1%. Национальная оборона с расходами 3,51 трлн рублей в 2022 году. 2021год.Расходы — 21,5 трлн рублей, "Социальная политика" в следующем году планируется потратить больше всего — примерно 5,6 трлн рублей.Национальная оборона: 3,1 трлн рублей. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность оказались на четвертом месте — 2,4 трлн рублей.Олег СамойловЯ так понЕмаю, что Vasily Golov у нас главный финансист в стране?Людмила Анисинадля ЕДИНСТВЕННОГО настоящего союзника страны не нужно жалеть финансы,чтобы потом кормить кого угодно.только не народ.И не я это сказала))))Виктор Василенкозначит народу можно подыхать ?!Людмила Анисинаподыхать народ будет,когда чужая армия,как это было в ВОВ ,станет хозяйничать на его земле.Или вам история мало примеров преподносила.Учите матчасть)))Виктор БорисовСтесняюсь спросить...а с кем воевать то собрались любезная кто это на нас напасть хочет?Наглая огромная вооруженная до зубов Украина? Или проклятые америкосы которым принадлежит 70% всего -нефти газа аллюминия и всего остального?Или вы не в курсе?Василий ИвановичПухнешь с голоду, или третью машину не можешь купитьВасилий Ивановичдебил, только создание гипероружия и ядерных лодок Посейдон создало у пиндосов неуверенность в выживании после начала ядерной войныTtestorrВы уж между собой определитесь))))))))) сколько процентов кому принадлежит)ГусЕнаТебе-можноЛюдмила АнисинаК вашему огорчению.именно потому.что тратим на свою армию деньги)),никто и не рискует,правда сшы могут попробовать организовать какую-нибудь войнушку.но чужими рукакми,чтобы в сторонке переждать,когда пироги раздавать и делить будут примкнут и скажут.что они террористов например сирийских победили))),была у них такая сказка))), да , привычка у них такая вредная есть)).Не стесняйтесь,спрашивайте))Александр ЛисовскийНу за чем подыхать . Там уже просчитали , что нашим сайтовским придуркам и луковицы хватит . Они всегда будут ЗА . А те кто поумнее сами себя , пусть скромно, но прокормят.Виктор БорисовАаааа понял сирийских террористов мы оказывается победилии?Людмила АнисинаС понятием видимо проблемы(,а понимать учат ещё в первом классе)) Удачи)))СИСветлана ИвановаКто не хочет кормить свою армию-будет кормить чужуюАркадий ШацкийДля России так и обстоит, но к чему готовится Назарбаев, зарплату силовикам подняли на 60%, хоть и так была самая высокая по Казахстану.Анна ЭржибоваНе ради безопасности гр.рф. :)ИванПоднимает на 3,?%- это шутка?Геннадий ИсаковЧто за бред? - "Потому что наш президент загнал "западных партнеров" в угол". Никого Путин в угол не загонял и при желании загнать не сможет. Они сами себя, преследуя личные эгоистичные цели, загоняют в угол. У капиталистов друзей не бывает, есть только личные интересы.TtestorrЯблоко на голову тебе точно никогда не упадет, Исак)))Геннадий Исаковглупенький тестор, Путин специально смонтировал южный газопровод, потом северный, навязывает европейцам "купите наш газ", чтоб выжить на продаже газа. Россия без продажи газа сильно просядет. А европейцы выкаблучиваются, капризничают. Пускай, дескать, помёрзнем, только чтоб Путин лишился денег. Без долларов и без западных поставок остановятся предприятия и опустеют магазины, а цены вообще улетят. Удержится тогда Путин со своей экономикой? Так кто кого в угол загоняет?Олег Самойловгенга! Тебя б нам президентом!Василий Ивановичне объясняй дебилу из другой страны, бестолкуАлександр ЛисовскийДа не трогает нас ни ЕС ни США . Захотели бы смяли в комок . У нас на 70 % вся гражданская авиация западная . Лиши её ЗИП и хана . Тоже самое и с нефтяным и газовым оборудованием . Да все 2/3 производства ( а может и больше ) от них зависит . Не помню , что бы видел наш компьютер , мобильник , да и вообще какую - нибудь бытовую технику. Особенно плохое положение в микроэлектронике : из 22 полупроводниковых комплексов в Зеленограде с более чем 100 000 работников остался один !!! " Ангстрем - Т " с 1 200 работающими ( это ещё два года назад , теперь данные "засекречены " ) и тот уже давно банкрот и третий год судиться с банками . Микросхемы получаем от своих мелких фирм , Китая , Белоруссии и даже стран НАТО . Так то чем мы всех пугаем, могло бы и не летать и плавать. Правда они это прекрасно знают , а нам наше холуйское СМИ вбивает в непутёвые головы сплошную чушь. Тут один из местных придурков написал , что у государства 80 % собственности РФ . Ну разве после этого можно нормально относиться ко всему этому бреду , а ведь таких буратин здесь тьма .Гаражный кооператив ЛАДАНе хочу гадать, считать реальную инфляцию, но цены скаканули весело в верх. Регулировать цены, контролировать их прЯвительство не хочет и при таком законодательстве не может. Когда - то один человек сказал:" Не надо бояться человека с ружьём!", но это когда всё в ажуре, а у нас в государстве ажура нет.Олег Самойловмилок из гаража! Тебе про регулирование цен при совке напоминать надо иль сам сообразишь, что регулирование цен приводит к дефициту всего и вся?БорисС военными согласен но только с теми кто служит в реальной армии и действующей а те которые дармоеды сидят в штабах с генеральшами или мусорами дармоедами которые вообще кроме как собирать деньги ни хрена ни делают и вообще все остальные дерьмо и дармоеды...Борис Николаевич"...зарплаты силовикам и военным на 3,7%..." Ну ооочень большая прибавка к окладам военных, ну ооччень! Чего херню то писать?! На сколько инфляция поднялась в этом году? Процентов на 10 не менее, так что эта прибавка даже менее 4% не покрывает и трети инфляции! По сути это не прибавка к окладам, а ЧАСТИЧНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ! Другое дело, что необходимо всем поднимать зарплаты и индексировать их!ГусЕнаА в Саратове чиновники с губером от КПЗЮ поднчли себе зп на 70%. Учись, Володя.владимир крыловПрибавил к пенсии 1000 рублей. Молодёц. Он никогда не был кадровым военным,никогда не мотался по гарнизонам и не бывал в горячих точках,никогда не отлучался от семьи на год и более,никогда не был курсантом,впрочем,как и рядовой генерал Шойгу. Одно дело пить пиво в Дрездене и ходить в штатском,а другое дело служить в Заветах Ильича или на Новой Земле.Олег СамойловОй, вова! Интересно, а ты ГДЕ бывал?Ritchie Blackmoreдуняша самойлова, гиена вонючая, заткнись!Ritchie BlackmoreПоследствия разрушения мозга в следствии пагубного пристрастия к алкоголю наглядно можно увидеть на примере опустившейся "гусёны" Ей об этом говорили ещё года 3 тому назад, когда она только начинала хлебать. Не послушала. С тех пор прямо на глазах превращается в тупое животное. Да- постоянно пьющая бабища ( не девушка и не женщина, а именно бабища! ) зрелище отвратительное.Комментировать
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