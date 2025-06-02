Новый президент Польши Кароль Навроцкий может затруднить вступление Украины в НАТО

ВАРШАВА, 2 июня, ФедералПресс. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий, одержавший победу во втором туре выборов с 50,89 % голосов, может стать серьезным препятствием на пути Украины к вступлению в НАТО.
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