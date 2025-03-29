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Закон, порядок, государство

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Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетил Республику Союз Мьянма с рабочим визитом

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетил Республику Союз Мьянма с рабочим визитом

Замглавы российского оборонного ведомства поздравил Мин Аунг Хлаинга с 80-летием со дня создания вооружённых сил РСМ и передал поздравительное письмо от Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова.

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