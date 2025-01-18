Хельмут Марко назвал свою самую большую ошибку в выборе гонщика

Хельмут Марко назвал свою самую большую ошибку в выборе гонщикаGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко признался, что считает большой ошибкой приглашение Ника де Вриса в AlphaTauri в 2022 году.
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