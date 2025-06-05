Информация о защитных сооружениях гражданской обороны станет доступной на портале Госуслуг

Доступ к адресам убежищ в личном кабинете на Госуслугах уже имеют жители Белгородской области.По этому примеру МЧС России совместно с Минцифры прорабатывает реализацию такого механизма во всех субъектах страны.
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