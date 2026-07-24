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Аргументы недели

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Замоскворецкий суд защитил авторские права солистки «Миража» на 29 композиций

Замоскворецкий суд защитил авторские права солистки «Миража» на 29 композиций

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной к композитору и основателю коллектива Андрею Литягину о защите авторских прав и взыскал более 8 миллионов рублей компенсации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

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