Замоскворецкий суд защитил авторские права солистки «Миража» на 29 композиций

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной к композитору и основателю коллектива Андрею Литягину о защите авторских прав и взыскал более 8 миллионов рублей компенсации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
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