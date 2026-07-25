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Реальность, которая выглядит как фантастика

Реальность, которая выглядит как фантастика

Невероятные кадры без обработкиЭти снимки кажутся нереальными, но каждое из них — документальное свидетельство удивительных природных явлений, необычных артефактов и редких моментов, запечатленных фотографами со всего мира.

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