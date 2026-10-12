💡 Сегодня в Алупке ограничат подачу электроэнергии Электричество будет отсутствовать с 11:00 до 18:00 в связи с проведением неотложных ремонтных работ на объектах электроснабжения, сообщили в «Крымэнерго».
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