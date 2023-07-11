Неспешный разговор

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«Это ждёт всех»: у олигарха забрали завод, теперь он государственный

«Это ждёт всех»: у олигарха забрали завод, теперь он государственный

Дождался? Обзавёлся имуществом в 90-ые, когда был на госслужбе и теперь не может решить “проблемку”.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Кстати, обращаю Ваше внимание, что мой первый пост был удален, хотя обсуждение его присутствует. Это что ? Цензура ? Или очень не понравилось модераторам ? Думаю, причина в  самоцензуре модераторов. А жаль. Но понимаю. Проблем никто себе не хочет, а тут появилось мнение, которое &quot;не очень&quot; соответствует идеям Кремля. И которому, по большому счету, возразить НЕЧЕГО. Так,  мелкие &quot;покусывания&quot;  со стороны &quot;специалистов&quot; и &quot;компетентных кадров&quot;, но какие-то неубедительные...
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8 час.
Людмила Фирстова
Юрий Во, вы пишите не пост, а комментарий . Модераторы сайта не могут удалять комментарии, этим правом обладает только администрация платформы МирТесен, так что ваши претензии не к нам.Просто сделайте выводы и не пишите явно провокационные комментарии.
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1 час.
ЮВ
Юрий Во
Согласен, но если уж решили убрать мой первичный комментарий, то почему его обсуждение оставили ? Не логично и не уважительно для тех участников обсуждения, которые хотели бы посмотреть всю историю вопроса. А если говорить в целом, то я не позволяю себе ни нецензурных выражений, ни оскорблений в отношении Автора или других участников обсуждения. Да, я поднимаю темы и прямо говорю о вещах, которые могут быть спорными, но точно в пределах допустимого. Хотя часто очень неприглядны в отношении нашей Власти и нашего Президента. Но разве это основание - убирать комментарии ? Где спобода выражения мнений ? Пусть все читают и выражаю свое отношение. И еще : я не понимаю, что такое &quot;провокационные комментарии&quot;. Если тема злободневна, то она очевидно дает различные оценки, в том числе и спорные. Любое мнение можно логично и аргументированно дезавуировать. А вот когда аргументов НЕТ, тогда комментарий просто удаляют. Просто и без вопросов. Для меня это означает, что платформа МирТесен - &quot;не место для дискуссий&quot; ...
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27 мин.

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