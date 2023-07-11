«Это ждёт всех»: у олигарха забрали завод, теперь он государственный

Кстати, обращаю Ваше внимание, что мой первый пост был удален, хотя обсуждение его присутствует. Это что ? Цензура ? Или очень не понравилось модераторам ? Думаю, причина в самоцензуре модераторов. А жаль. Но понимаю. Проблем никто себе не хочет, а тут появилось мнение, которое "не очень" соответствует идеям Кремля. И которому, по большому счету, возразить НЕЧЕГО. Так, мелкие "покусывания" со стороны "специалистов" и "компетентных кадров", но какие-то неубедительные...

ЮВ

Юрий Во

Согласен, но если уж решили убрать мой первичный комментарий, то почему его обсуждение оставили ? Не логично и не уважительно для тех участников обсуждения, которые хотели бы посмотреть всю историю вопроса. А если говорить в целом, то я не позволяю себе ни нецензурных выражений, ни оскорблений в отношении Автора или других участников обсуждения. Да, я поднимаю темы и прямо говорю о вещах, которые могут быть спорными, но точно в пределах допустимого. Хотя часто очень неприглядны в отношении нашей Власти и нашего Президента. Но разве это основание - убирать комментарии ? Где спобода выражения мнений ? Пусть все читают и выражаю свое отношение. И еще : я не понимаю, что такое "провокационные комментарии". Если тема злободневна, то она очевидно дает различные оценки, в том числе и спорные. Любое мнение можно логично и аргументированно дезавуировать. А вот когда аргументов НЕТ, тогда комментарий просто удаляют. Просто и без вопросов. Для меня это означает, что платформа МирТесен - "не место для дискуссий" ...