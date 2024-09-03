Покупать еще рано

Вчера распродажи российских акций резко ускорились – индекс Мосбиржи потерял за день почти 4%. Причины бегства из акций прежние – сверхжесткая денежно-кредитная политика, в том числе делающая очень интересными вложения в безрисковые активы, а также повышение налогов на бизнес, у которого и так много трудностей из-за западных санкций.