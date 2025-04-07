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Царьград

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Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству шайб

Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству шайб

Олимпийский призёр Александр Галлямов выразил восхищение достижением Александра Овечкина, установившего снайперский рекорд в НХЛ.

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