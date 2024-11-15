Наземные роботы прошли мимо спецоперации Эстонский THeMISС неба на землюОчевидцы, которые побывали на переднем крае самых горячих точек СВО, рассказывают о непрерывном жужжании квадрокоптеров в небе.
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Наземные роботы прошли мимо спецоперации Эстонский THeMISС неба на землюОчевидцы, которые побывали на переднем крае самых горячих точек СВО, рассказывают о непрерывном жужжании квадрокоптеров в небе.
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