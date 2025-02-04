БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Подсанкционные танкеры пахнут новой ценовой войной на нефтяном рынке

Подсанкционные танкеры пахнут новой ценовой войной на нефтяном рынке

Падение цены на нефть ударит по России, но для Трампа это смерти подобно Георгий Смирнов Фото: Петр Ковалев/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков Станислав Митрахович Reuters со ссылкой на трейдеров сообщил, что Китай и Индия приостановили закупку нефти из России с поставкой в марте из-за роста стоимости фрахта танкеров — ставки для судов типа Aframax (танкеры этого типа могут перевозить примерно 750 тыс.

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