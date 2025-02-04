Подсанкционные танкеры пахнут новой ценовой войной на нефтяном рынке

Падение цены на нефть ударит по России, но для Трампа это смерти подобно Георгий Смирнов Фото: Петр Ковалев/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков Станислав Митрахович Reuters со ссылкой на трейдеров сообщил, что Китай и Индия приостановили закупку нефти из России с поставкой в марте из-за роста стоимости фрахта танкеров — ставки для судов типа Aframax (танкеры этого типа могут перевозить примерно 750 тыс.