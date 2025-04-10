В российских компаниях назвали основные причины увольнения сотрудников

Среди основных причин увольнения россиян — предложение от компании-конкурента с более выгодными условиями (49%), личные обстоятельства (45%), невысокая зарплата по сравнению с рынком (44%) и перегрузка работой (39%).
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