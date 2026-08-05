Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций фактически не только одобрил захват связанных с Россией судов нефтеналивного флота, но и создал рынок, на котором торгуется добытая пиратами нефть.
Что у России заготовлено для ответа европейским пиратам
Комментарии
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Владимир Аверков
фломастеры!!!
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1 м.
Балу -
Что же выберет Россия: у...бать "пиратам" прикладом по зубам, чтобы зубы во все стороны брызнули, или зафиксировать пиратство, выразить сожаление и протест и утереться?... Похоже опять будут руками разводить...
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1 м.
Ураганов Иван
А если нефтеналивные танкеры снабдить беспилотниками,может они дадут какую нибудь защиту от пиратов НАТО?
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1 м.
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