Нет для сша нейтральных вод в Ч. море.. Пусть над своей лужей летают.

Евгений МакЛауд

пендосовские безпилотники и спутники наводят пендосовские ракеты на мирное население, азиатские мигранты режут и насилуют коренное население, вертикаль власти крадёт деньги триллионами, глава цб и прочие минфиновцы выполняют указки пендосии по уничтожению Российской экономике, а что путин?? А путин рассказывает как тяжело жить во время перемен.