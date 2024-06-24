ЕЛЕНА ПАНИНА В результате ракетной атаки противника по Севастополю, по данным губернатора Развожаева, погибли пять человек.
Сбить Global Hawk!
Комментарии
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Виктор Шилин
Нет для сша нейтральных вод в Ч. море.. Пусть над своей лужей летают.
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6 час.
Евгений МакЛауд
пендосовские безпилотники и спутники наводят пендосовские ракеты на мирное население, азиатские мигранты режут и насилуют коренное население, вертикаль власти крадёт деньги триллионами, глава цб и прочие минфиновцы выполняют указки пендосии по уничтожению Российской экономике, а что путин?? А путин рассказывает как тяжело жить во время перемен.
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6 час.
Александр Шипилов
Сколько это можно терпеть???????????????
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28 мин.
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