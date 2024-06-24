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  • Александр Шипилов
    Сколько это можно терпеть???????????????Сбить Global Hawk!
  • Александр Платов
    Забыли включить сюда ещё два пункта: 1. Высшая мера за коррупцию и воровство из бюджета; 2. в государстве должна быть...Как победить корр...
  • Александр Платов
    Верно, коррупцию - как и преступность - победить невозможно. Но свести их к минимуму - вполне. СССР и Китай это доказ...Как победить корр...

Сбить Global Hawk!

Сбить Global Hawk!

ЕЛЕНА  ПАНИНА В результате ракетной атаки противника по Севастополю, по данным губернатора Развожаева, погибли пять человек.

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Комментарии
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Виктор Шилин
Нет для сша нейтральных вод в Ч. море.. Пусть над своей лужей летают.
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6 час.
Евгений МакЛауд
пендосовские безпилотники и спутники наводят пендосовские ракеты на мирное население, азиатские мигранты режут и насилуют коренное население, вертикаль власти крадёт деньги триллионами, глава цб и прочие минфиновцы выполняют указки пендосии по уничтожению Российской экономике, а что путин?? А путин рассказывает как тяжело жить во время перемен.
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6 час.
Александр Шипилов
Сколько это можно терпеть???????????????
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28 мин.

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