Безмятежность на картинах Мануэля Рамата

Безмятежность на картинах Мануэля Рамата

  Галерист Увидев творчество этого художника из Аргентины, невольно возникает желание жить в таком мире, где воздух буквально пропитан лёгкостью бытия.

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