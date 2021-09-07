Безмятежность на картинах Мануэля Рамата

Галерист Увидев творчество этого художника из Аргентины, невольно возникает желание жить в таком мире, где воздух буквально пропитан лёгкостью бытия.
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