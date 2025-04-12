На прохождение La Quimera уйдёт около пяти часов, и в ней нет полуоткрытого мира в стиле Metro ExodusСтудия Reburn готовится к релизу своего нового проекта – La Quimera, и на фоне скорого выхода директор игры Александр Костюк раскрыл свежие детали о структуре, продолжительности и подходе к повествованию.