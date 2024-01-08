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Long-awaited NRA financial misconduct trial begins in New York

Long-awaited NRA financial misconduct trial begins in New York

A long-awaited civil trial brought by the state of New York against the National Rifle Association and senior management got underway Monday as former CEO Wayne LaPierre and others entered a New York City courtroom.

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