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«Бомбоубежища не помогут»: Медведев экстренно обратился к европейцам

Европейцы не смогут спастись в бомбоубежищах в случае применения ВС России гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» с ядерными головками, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

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