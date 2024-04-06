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Путин подписал закон о запрете педофилам посещать детские организации

Путин подписал закон о запрете педофилам посещать детские организации

Путин подписал закон о запрете педофилам посещать детские организации Елена ГалицкаяПрезидент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на посещение детских организаций осужденными за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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