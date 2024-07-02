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Военное обозрение

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Украинская сторона: Возможно, уже после первого ракетного удара по аэродрому Миргорода истребители поднять в воздух было некому

Украинская сторона: Возможно, уже после первого ракетного удара по аэродрому Миргорода истребители поднять в воздух было некому

На Украине сетуют на то, что самолёты на авиабазе в Полтавской области не смогли обезопасить.

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