В Москве у курьеров начали забирать самокаты и электровелосипеды

В Москве сотрудники ГИБДД начали забирать электровелосипеды у курьеров, пишет РБК. Глава Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) Александр Митюков рассказал изданию, что на штрафстоянках с начала 2025 года скопились сотни таких транспортных средств.
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