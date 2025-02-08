В Москве у курьеров начали забирать самокаты и электровелосипеды

В Москве сотрудники ГИБДД начали забирать электровелосипеды у курьеров, пишет РБК. Глава Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) Александр Митюков рассказал изданию, что на штрафстоянках с начала 2025 года скопились сотни таких транспортных средств.