Жители ЖК "Пионерский" в Новомосковске попросили губернатора решить вопрос с пешеходной дорожкой

В ЖК "Пионерский" в Новомосковске Тульской области пожаловались на недобросовестного подрядчика, который так и не обустроил освещенную пешеходную дорожку к социальным объектам, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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