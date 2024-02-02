Утром примерно в 150 километрах от Туапсе на радаре засекли крупнейший самолет-разведчик США, который сканировал территорию нашего края.
Что нужно НАТОвскому «разведчику» у берегов Туапсе: ПВО готова отразить атаку противника
Комментарии
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Александр Пономарев
Когда уже мы начнем сбивать эти вражеские "Посейдоны"? Чего мы телимся? Боимся атак со стороны НАТО? Так они уже идут. Сбивать к чертовой матери все, что участвует в войне на стороне противника, не оглядываясь на принадлежность. Один раз предупредить, второй раз продемонстрировать решительность, третий раз - сбить! Иначе плевать они будут на нас с высокой горки и топить наши корабли и бить наши аэродромы и нефтебазы. Нужно признать западные страны участниками конфликта, а их разведывательное оборудование - законной целью!
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