Путин поставил на долгую паузу звонки президенту Сербии. Вучич объяснил почему

Президент России Владимир Путин поставил на долгую паузу звонки президенту Сербии Александру Вучичу. Глава республики объяснил почему.
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