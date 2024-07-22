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Царьград

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Путин поставил на долгую паузу звонки президенту Сербии. Вучич объяснил почему

Путин поставил на долгую паузу звонки президенту Сербии. Вучич объяснил почему

Президент России Владимир Путин поставил на долгую паузу звонки президенту Сербии Александру Вучичу. Глава республики объяснил почему.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Лукавит .Просто Путин понял что из себя представляет этот хлыщ!
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15 час.

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