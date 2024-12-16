WSJ: интересы России и НАТО столкнутся в Прибалтике

Global Look Press/Bernd WÃ�stneck/dpa Прибалтика стала новой горячей точкой, в которой столкнулись интересы России и Североатлантического альянса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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