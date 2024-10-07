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Валерия Петрусевич: Вновь сталкиваюсь с вызовом, когда не хватает времени и сил, чтобы сделать всё, что хочется

Валерия Петрусевич: Вновь сталкиваюсь с вызовом, когда не хватает времени и сил, чтобы сделать всё, что хочется

Вновь сталкиваюсь с вызовом, когда не хватает времени и сил, чтобы сделать всё, что хочется. И именно поэтому обращаюсь к вам!Ищу единомышленника, готового помочь в телеграмм: вести очередь подразделений за помощью, помогать с подготовкой обратной связи для канала, анонсов и сборов.

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