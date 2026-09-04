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Черданцев о срыве трансферов Платы и Мартинса: «Иногда продающие клубы хитрят и не рассказывают полную информацию. Но у нас в России одна из лучших медицин – можно гордиться»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о срыве трансфера полузащитника « Фламенго » Гонсало Платы  и  Матеуса Мартинса из «Ботафого» в « Динамо ».

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