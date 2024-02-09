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По итогам интервью Карлсона с Путиным

По итогам интервью Карлсона с Путиным

В целом, по итогам интервью.1. Для РФ это была хорошая возможность донести свою позицию через стену западного мейнстрима.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да, свое интервью Путин построил правильно с самого начала.
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14 час.
Сергей Иванов
... Лед тронулся! Политическая недвижимость немыслима.
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12 час.
СИ
Сергей Иванов
Россия сделала ШАГ навстречу,заявив о готовности к переговорам.
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12 час.

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