Как правильно провести первый день Пасхальной недели или Поливальный понедельник Ксения КсеновскаяПосле празднования Пасхи наступает Поливальный понедельник, первый день Пасхальной седмицы в церковном календаре 2024 года.
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