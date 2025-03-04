Больше всего в Крыму подорожал картофель.Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Министерства промышленной политики Крыма Анатолий Гук.
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